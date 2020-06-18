ВОЗ обеспокоена задержкой в предоставлении медпомощи в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена задержкой в предоставлении плановой медпомощи населению из-за пандемии и призывает устранить ее. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в "Фейсбуке", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия ставит под угрозу достижение большинства целей устойчивого развития к 2030 г. В европейском регионе 68% стран сообщили о том, что предоставление услуг по ведению неинфекционных заболеваний было прервано из-за пандемии. Было частично или полностью прервано предоставление 66% услуг по ведению пациентов с артериальной гипертензией и 58% услуг по ведению пациентов, страдающих диабетом или его осложнениями, - отметил он. - Эта задержка в предоставлении помощи населению должна быть устранена".

Клюге привел следующие цифры: в Нидерландах на 25% снизились показатели диагностики рака, в нескольких странах была приостановлена работа программ скрининга рака. В Испании число случаев лечения инфаркта миокарда на базе отделений кардиологии снизилось на 40% по сравнению с данными за период до начала распространения вируса. "Мы также стали свидетелями 60-процентного сокращения показателей выявления туберкулеза, что приводит к позднему началу лечения и росту смертности от этой болезни. В некоторых странах было прервано оказание услуг по иммунизации населения, ряд других стран столкнулся со снижением показателей охвата: так, в Великобритании охват детского населения вакциной против кори, паротита и краснухи к середине апреля упал на 20%", - пояснил он.

"Мы должны в срочном порядке возобновить безопасное предоставление этих, а также других жизненно важных услуг, создав при этом безопасные условия как для медицинских работников, оказывающих данные услуги, так и для пациентов", - подчеркнул Клюге.