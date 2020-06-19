В симптомах коронавирусной инфекции нашли этнические различия

Американские и польские медики выяснили, что при COVID-19 люди европейского происхождения страдают от потери обоняния и вкуса примерно в 3-6 раз чаще, чем остальные жители Земли. Их выводы были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В прошлом многие коллеги уже задумывались о том, могут ли проблемы с обонянием и вкусом чаще поражать европейцев, чем людей азиатского происхождения. Мы подтвердили это на основе большой базы данных. Эти различия вряд ли связаны с эволюцией самого вируса, скорее их причина кроется в генетических различиях между этническими группами", - пишут ученые.

После того, как коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) попадает в организм человека, у того появляется целый ряд симптомов, самые ранние и распространенные из которых - это потеря обоняния и ухудшение вкуса. Как показали первые наблюдения за больными в Европе, подобные проблемы испытывали практически все пациенты с COVID-19.

Недавно ученые узнали возможную причину этого. Они обнаружили, что вирус использует обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа в качестве своеобразных "ворот", с помощью которых он проникает в мозг человека и распространяется по нервной системе. Поэтому ученые стали детально исследовать этот процесс.

Медики из США и Польши под руководством профессора Университета Невады в Рено (США) Кристофера фон Бартхельда обнаружили существенные этнические различия в том, как SARS-CoV-2 действует на нервную систему. Для этого они объединили данные всех исследований, авторы которых изучали потерю вкуса и обоняния среди носителей COVID-19.

Этнические особенности коронавирусной инфекции

В общей сложности ученые проанализировали 42 исследования, в которых участвовало более 23 тысяч больных COVID-19 и здоровых людей самых разных национальностей. Фон Бартхельд и его коллеги объединили их результаты и попытались найти в этих данных общие закономерности.

С одной стороны, их анализ подтвердил, что потеря обоняния и вкуса - это действительно самые распространенные ранние симптомы коронавирусной инфекции. Примерно 39% больных теряли способность распознавать запахи, а потеря вкуса была характерна для 30% из них. В общей сложности, у более чем 50% пациентов появлялась хотя бы одна или обе этих проблемы.

При этом ученые обнаружили, что проблемы с обонянием и вкусом по-разному поражали людей разной этнической принадлежности. К примеру, люди азиатского происхождения или выходцы из Африки страдали от этих проблем относительно редко - они были характерны лишь для 6-15% из них.

С другой стороны, почти половина европейцев и американцев европейского происхождения страдала от потери обоняния (43%), и еще 38% из них при заражении коронавирусом теряли вкус. Что интересно, среди людей, которые страдали от самых тяжелых форм COVID-19, эти различия были выражены в меньшей степени по сравнению с носителями легкой формы инфекции.

Как предполагают ученые, подобные расхождения связаны не с тем, какие штаммы SARS-CoV-2 распространяются в разных регионах мира, а с генетическими особенностями каждой этнической группы.

В частности, фон Бартхельд и его коллеги считают, что причиной этого может быть то, что в обонятельных рецепторах европейцев больше молекул ACE2, которые вирус использует для проникновения в клетки. Это, в свою очередь, может объяснить то, почему по странам Европы и США эпидемия COVID-19 распространялась гораздо быстрее, чем это происходило в Китае и других азиатских странах, заключают ученые.