Ученые обнаружили необычный симптом COVID-19

Ученые из Канады предположили, что первичным симптомом коронавируса может быть воспаление слизистой оболочки глаза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В данном случае речь идет о конъюнктивите - это воспаление тонкой прозрачной ткани, покрывающей глаз и заднюю поверхность век. Он может появиться из-за попадания в глаз грязи, бактерий, вирусов.

Так, ученые изучили случай 29-летней пациентки, которая в марте текущего года поступила в больницу с покраснением глаза. У нее диагностировали конъюнктивит, но традиционное от него лечение не помогало.

В дальнейшем выяснилось, что женщина недавно побывала в Азии. У нее взяли тест на коронавирусную инфекцию, он дал положительный результат.

При этом, как отмечают специалисты, у нее не было привычных для коронавируса симптомов - кашля и лихорадки.

Известно, что пациентка перенесла болезнь без осложнений.