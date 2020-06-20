Как продлить жизнь до ста лет

Ученые из Университета штата Вашингтон (США) обнаружили факторы, которые позволяют увеличить продолжительность жизни. Соответствующее исследование опубликовано в International Journal of Environmental Research and Public Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они выяснили, что на долготу жизни человека влияют не только гены, но и среда обитания.

За основу исследования они взяли данные о месте жительства, образовании и социальном положении 145 тысяч человек, скончавшихся в возрасте 75 лет и старше в период с 2011 по 2015 год.

Они обнаружили, что большинство людей, умерших в возрасте больше ста лет, проживали в местах с низким уровнем загрязнения воздуха, а также совершали длительные прогулки.

Также ученые отметили высокий социальный статус, проживание в местах с большим количеством зеленых насаждений, а также транспортную и медицинскую доступность.