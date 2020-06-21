Продукты, способные замедлить процессы старения

Как известно, красота начинается изнутри. Многочисленные кремы и сыворотки с эффектом anti-age не помогут, если в организме не будет достаточного количества веществ, замедляющих старение. Конечно, речь идет об антиоксидантах. С возрастом наш организм утрачивает способность противостоять свободным радикалам, которые повреждают клетки, провоцируют преждевременное старение и активное появление морщин. Именно поэтому рацион стоит наполнить продуктами с высокой антиоксидантной ценностью. Что есть, чтобы как можно дольше сохранить молодость, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Черника

Найден главный источник антиоксидантов (а значит красоты и молодости), и это - черника. Ягода находится почти на вершине списка ORAC (международная классификация, измеряющая антиоксидантную ценность продуктов). Всего горсть черники способна обеспечить мощную защиту организма от повреждений свободными радикалами, воспалений, а значит и от появления морщин и преждевременного старения. Кроме того, активные вещества в составе этой ягоды способны повышать остроту зрения и обеспечивают профилактику его "падения", в том числе возрастного.

Красный перец

Сладкий красный перец содержит сразу несколько видов антиоксидантов, а это в разы усиливает его способность бороться со старением. Мощными антиоксидантными свойствами обладает витамин С, которого перец содержит в достатке. Он стимулирует выработку коллагена, укрепляет иммунитет и препятствует появлению морщин. Кроме того, болгарский перец богат другими антиоксидантами - каротиноидами. Именно они придают ему яркий цвет (поэтому стоит выбирать красный, а не оранжевый или желтый - в них меньше активных веществ). Добавляйте перец в салаты или используйте в качестве сытного перекуса в паре с хумусом.

Авокадо

Авокадо по‑прежнему можно найти в любом списке полезных продуктов, поэтому что этот суперфуд способен благотворно влиять на все процессы, протекающие в организме. В вопросе сохранения молодости маслянистый фрукт тоже играет не последнюю роль. Витамины, А и Е - мощные природные антиоксиданты, они защищают клетки организма от повреждений, питают кожу изнутри, поддерживая ее упругость и сияющий цвет. Витамин С стимулирует выработку коллагена, а витамины группы В защищают клетки кожи от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей, в том числе от фотостарения.

Шпинат

Еще один источник мощнейших антиоксидантов - витаминов А, Е и С. Как уже было сказано выше, они стимулируют выработку коллагена, увлажняют и питают кожу, позволяя ей сохранять упругость и сияние как можно дольше. Кроме того, шпинат богат витамином К, необходимым для здоровья костей, суставов и кровеносных сосудов. Попробуйте есть шпинат в паре с клубникой, такое сочетание не только обладает интересным вкусом, но и способно обеспечить организму двойной заряд антиоксидантов.

Гранат

Гранат тоже отличается высоким содержанием высоким содержанием витамина С, но его главное преимущество не в этом. Зерна этого фрукта богаты уникальными растительными соединениями - пуникалагинами. Это большие молекулы, которые притягивают и удерживают молекулы коллагена в клетках кожи, повышая ее упругость и препятствуя появлению морщин. Кроме того, гранат содержит еще одно волшебное вещество - уролитин. Вступая в реакцию с кишечными бактериями, уролитин способен оказывать омолаживающий эффект на митохондрии, предотвращая старение на клеточном уровне.