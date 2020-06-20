США прекращают испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

Национальные институты здравоохранения США приняли решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Клинические испытания с целью оценить безопасность и эффективность гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с болезнью, вызванной коронавирусом (COVID-19), были остановлены Национальными институтами здравоохранения", - отмечается в документе.

Ведомство подчеркивает, что пришло к выводу об отсутствии вреда от препарата, но в то же время "крайне маловероятно, что он принесет пользу госпитализированным пациентам с COVID-19".