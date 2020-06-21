Назван фактор, резко повышающий риск смерти от рака

Малоподвижный образ жизни значительно повышает риск смерти от рака. Такой фактор выявили ученые из Техасского университета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты в течение пяти лет проводили исследование, наблюдая за физической активностью более восьми тысяч человек старше 45 лет. На момент начала эксперимента ни у кого из них не было онкологических заболеваний. С 2009-го по 2013 год 268 добровольцев умерли от рака.

Среди тех людей, чей уровень активности был низким, риск смерти от рака оказался на 82 процента выше по сравнению с участниками с самым подвижным образом жизни. Таким образом, ученые пришли к выводу, что существует прямая связь между отсутствием физических упражнений и смертью от онкологии.

Как отметила ведущий автор исследования Сьюзан Гилкрист (Susan Gilchrist), чем дольше человек ведет сидячий образ жизни до возникновения рака, тем больше вероятность летального исхода.

Исследователи советуют людям хотя бы 30 минут в день уделять умеренной физической активности. Они утверждают, что если, например, ездить это время на велосипеде, то риск смерти снизится на 31 процент, при ходьбе - на восемь.

Ранее в июне жительница американского города Хьюстон, штат Техас, заявила, что занятия спортом помогли ей излечиться от смертельной болезни. У 54-летней Триши Тоттен (Tricia Totten) в марте 2017 года диагностировали рак молочной железы. В рамках лечения она перенесла 16 сеансов химиотерапии и 33 сеанса лучевой терапии, а также частичное удаление молочной железы и восстановление формы груди. Но несмотря на смертельно опасную болезнь и изнурительные процедуры, американка не забросила спорт. Тоттен убеждена, что именно физические нагрузки помогли ей победить опасное заболевание.