Ученые разработали методику определения предрасположенности к диабету у детей

Признаки возможного развития диабета второго типа позволяет выявить еще в детском возрасте основанная на показателях метаболизма методика, разработанная британскими медиками. Результаты их работы опубликованы в последнем выпуске американского медицинского журнала Diabetes Care, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ученые из Бристольского университета (Великобритания) исследовали пробы крови у детей различного возраста, взятые в 90-е годы, и сравнивали с их нынешним состоянием. Всего в исследовании участвовали около 4 тыс. детей и подростков, которым в начале 90-х годов было 8, 16, 18 и 25 лет. Никто из участников исследования не был болен диабетом второго типа, не страдал какими-либо другими хроническими заболеваниями. Каждый анализ крови изучался на возможные изменения в структуре генов, которые предшествовали, по истечении десятилетий, возникновению признаков диабета.

"Нам хорошо известно, что диабет, как ангина, не проявляется за одну ночь, - отмечает ведущий автор исследования, генетик из Бристольского университета Джошуа Белл. - Но нам мало известно, на каком этапе появляются в организме человека первые маркеры этого грозного заболевания". Однако взятые пробы у детей поколения 1990-х годов позволили через 30 лет изучить их генные составляющие заболевания во взрослом возрасте, добавил исследователь.

Предупрежден, значит вооружен

"Диабет второго типа чаще выявляется во взрослом возрасте, но наша методика, основанная на показателях метаболизма, позволит это сделать чуть ли не за 50 лет до возможной манифестации заболевания", - утверждает Белл.

"Мы говорим о влиянии восприимчивости, а не о заболевании с клиническими проявлениями в молодом возрасте, - добавляет ученый. - Это не означает, что выявленные маркеры говорят о начале заболевания у детей, но у таких людей возможно развитие заболевания во взрослом возрасте".

"Полученные данные свидетельствуют о том, что мы приближаемся к открытию биологических причин возникновения заболевания, которое принято относить к издержкам цивилизации, и чем раньше мы определимся с маркерами болезни, тем эффективнее и продуктивнее будет лечение", - уверен Белл. "Наша задача - как можно раньше оказать помощь больным", - убежден он.

О диабете

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире более 420 млн человек живут с диабетом. Этот недуг - седьмая из наиболее распространенных причин смертности.

Диабет - хроническое заболевание эндокринной системы, возникающее, если поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина. Выделяют несколько типов этого заболевания. Первый тип - инсулинозависимый, когда для жизни человеку необходимо делать инъекции этого гормона. Эта разновидность болезни проявляется в детском возрасте, предотвратить ее нельзя.

При диабете второго типа - инсулинонезависимом - организм не может правильно использовать вырабатываемый инсулин, что зачастую является следствием избыточного веса и отсутствия физической активности. Именно этот вид диагностируется у 90% пациентов. По данным ВОЗ, ранее он наблюдался только у взрослых, но теперь выявляется и у детей. По статистике Международной диабетической федерации, каждый второй больной не знает о своем заболевании. Эффективной профилактикой являются здоровое питание, отказ от курения и регулярные физические нагрузки.