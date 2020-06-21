Названы продукты, способные снизить уровень холестерина в крови

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови. В эфире телеканала "Россия 1" он назвал самые эффективные продукты: орехи, рис, рыба и зеленый чай. Причем всего 70 грамм орехов снижают уровень холестерина так же эффективно, как 10 миллиграмм аторвастатина - одного из популярных лекарств для понижения этого показателя, утверждает Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дикий рис также содержит химическое вещество, которое входит в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином. А полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, повышают хороший холестерин и понижают плохой. А красный виноград, особенно кожица, содержит ресвератрол - биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на стенки сосудов.

Замыкает список врагов высокого холестерина чеснок: достаточно съедать в день по одной дольке, заключил врач.