Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете "Красная звезда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пояснил Гинцбург, вакцину вводят два раза, так как ген, кодирующий спайк-белок коронавируса, вводится на разных носителях. По его словам, это дает возможность получить защитный протективный иммунитет на увеличенный период времени.

"Человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере в течение двух лет", - подчеркнул специалист.

Ранее Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью текущего года. Она может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами протекания COVID-19.

Вакцинация российским препаратом от коронавируса началась 18 июня, она прошла на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. В исследовании приняли участие 18 человек, которых разделили на две группы для введения разных компонентов вакцины. Как рассказали в Минобороны, никто из участников не жаловался на плохое состояние, у них не выявили побочных эффектов и осложнений.