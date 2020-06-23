Ученые рассказали о связи между тяжелой формой COVID-19 и проблемами с сердцем

Ученые выяснили, как связана аритмия и коронавирус в тяжелой форме. Исследование провели в Пенсильванском университете. Его результаты опубликованы в журнале Heart Rhythm, передает Day.Az со ссылкой на online47.ru.

"Наши наблюдения показывают, что некардиологические проблемы, такие как системные воспаления и распространение по другим частям тела, влияют на вероятность остановки сердца и развития аритмии больше, чем прямое повреждение сердечной ткани вирусом", - пишет доцент Раджат Део.

Так пациенты теряют обоняние, а их вкусовые рецепторы притупляются - не редко медики в практике встречают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Однако специалисты не могут с точностью сказать, что именно коронавирус влияет на состояние сердечной ткани. В общей сложности в больнице университета с зараженными инфекцией пациентами произошло 53 приступа аритмии разных форм и девять остановок сердца. При этом ни у одного из больных коронавирусом с легкой или средней формы тяжести сердце не останавливалось. Вероятно, вирус может также негативно влиять на иммунитет.