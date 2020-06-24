Ученые представили соединение, которое может стать вакциной от ВИЧ

Исследователи из Национального центра исследования приматов Йеркса и Центра вакцинации Эмори первыми продемонстрировали новый адъювант 3M-052, который помогает стимулировать длительный иммунитет против ВИЧ. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology, передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум.

В доклиническом исследовании, которое включало 90 макак-резус, исследователи показали 3M-052, новую синтетическую небольшую молекулу, которая нацелена на специфический рецептор (TLR 7/8), которая успешно индуцировала специфичные для вакцины долгоживущие плазматические клетки костного мозга (BM-LLPC), которые имеют решающее значение для длительного иммунитета. Уровни плазматических клеток при этом были высокими в течение более одного года после вакцинации.

"Мы знаем, что адъюванты являются важными добавками, повышающими иммунитет, которые помогают улучшить эффективность вакцин. Однако до сих пор неясно, какой класс адъювантов может способствовать устойчивому и долгосрочному иммунитету у человекообразных обезьян. Наше исследование предоставляет эту информацию", - рассказывает первый автор доцент кафедры патологии и лабораторной медицины, доктор Судхир Пай Кастури.