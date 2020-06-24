Как перестать отекать летом

Отёк - это скопление плазмы крови из лимфатических и кровеносных сосудов в межклеточном пространстве. Отеки могут быть вызваны целым рядом причин: от недостаточного потребления воды до хронических заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar. Летом отеки могут возникать даже у тех людей, которые не сталкиваются с этой проблемой в другое время года. Причиной тому, как правило, жара, неудобная одежда и обилие летних вечеринок.

Почему отеки чаще появляются летом?

Высокие температуры - это всегда большой стресс для организма, поэтому он всеми силами старается охладить ткани, удерживая в них жидкость. Вопреки распространенному мнению, отеки возникают именно от нехватки воды, а не наоборот. Даже если вы выпьете жидкости больше, чем требуется, организм без труда избавится от излишков. Когда воды наоборот мало, во избежание обезвоживания, клетки постараются удержать ее как можно в больших количествах.

Как с этим бороться?

Избегайте обезвоживания

Летом, по вполне понятным причинам, воду мы теряем быстрее и в больших количествах, поэтому первый шаг на пути к решению проблемы отечности - поддержание нормального водного баланса организма. Старайтесь пить не менее двух литров чистой воды в день, не заменяя ее чаем, кофе или соками. Наоборот, после чашечки капучино стоит выпить один "штрафной" стакан в добавок к дневной норме: кофеин обезвоживает организм, что опять же приводит к образованию отеков.

Выбирайте удобную одежду и обувь

Кроме того, специалисты не рекомендуют носить в жару тесную одежду, узкую обувь и каблуки - эти предметы гардероба мешают нормальному кровообращению, что также приводит к отекам. Конечно, мы не призываем отказаться от возможности блеснуть на вечеринке в любимом платье, но для ежедневной носки лучше отдать предпочтение чему-то более комфортному.

Следите за питанием и регулярно тренируйтесь

Тренировки и питание тоже играют не последнюю роль в борьбе с отеками. Физические нагрузки улучшают кровообращение и, что даже важнее, отток лимфы, поэтому не стоит пренебрегать хотя бы элементарной зарядкой по утрам. Если говорить о питании, каких-то тайных средств тут нет: меньше жирного, жареного и соленого. Последний прием пищи должен быть не менее, чем за 3 часа до сна, а за час лучше перестать пить жидкость. Если придерживаться всех этих нехитрых правил, отечность заметно уменьшится.