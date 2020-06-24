https://news.day.az/medicine/1247087.html Что поможет замедлить старение мозга - ВИДЕО
Что поможет замедлить старение мозга - ВИДЕО
Испокон веков люди пытались искать что-то, что стимулирует мозговую деятельность, память. Какими препаратами можно стимулировать работу мозга?
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Врач Александр Мясников побеседовал об этом в эфире "России 1" с врачом-неврологом Еленой Акарачковой.
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