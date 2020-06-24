Что поможет замедлить старение мозга

Испокон веков люди пытались искать что-то, что стимулирует мозговую деятельность, память. Какими препаратами можно стимулировать работу мозга?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Врач Александр Мясников побеседовал об этом в эфире "России 1" с врачом-неврологом Еленой Акарачковой.

Day.Az представляет данное видео: