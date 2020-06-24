Врач высказался о масках на подбородке

Главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов высказался о ношении масок на подбородке в жару.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводятся на сайте ведомства.

"Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно", - заявил он. Главный специалист ведомства напомнил, что неразумное поведение граждан в городах с большой плотностью населения и миграцией может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.

По его словам, остается рассчитывать на благоразумие граждан. Особенно важно носить индивидуальные средства защиты в общественных местах и транспорте. Молчанов призвал соблюдать все необходимые меры профилактики и избегать массового скопления людей.