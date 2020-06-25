Береги сердце смолоду: 10 продуктов для здоровья сосудов

К здоровью сердца нельзя относиться легкомысленно. Сердечно-сосудистые заболевания все еще на первом месте по количеству смертельных случаев, поэтому об их профилактике стоит задуматься, даже если сейчас вы абсолютно здоровы и молоды. Помимо регулярных проверок у врача, позаботиться о здоровье своих кровеносных сосудов вы можете, скорректировав рацион. Ниже Day.Az со ссылкой на Bazaar расскажет о 10 самых полезных для сердца продуктах, которые укрепляют и чистят сосуды.

Авокадо

Может создаться впечатление, что авокадо - чудо-фрукт, который способен решить любую вашу проблему. На самом деле это отчасти так. В вопросе здоровья кровеносных сосудов он опять на передовой. Авокадо способно снизить уровень "плохого холестерина", что уменьшает вероятность возникновения сердечной недостаточности. Кроме того, зеленый маслянистый плод содержит много калия, который предотвращает кальцификацию сосудов и другие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Жирная рыба

Миф о том, что все жиры вредны для сердца, давно развеян, но важно разделять полезные и вредные жиры. Жирные кислоты бывают двух видов: насыщенные (вредные) и ненасыщенные (полезные). Первые несут серьезную угрозу для сердца, так как содержат липопротеины низкой плотности ("плохой холестерин"), которые накапливаются в сосудах и затрудняют ток крови. Ненасыщенные же жиры для организма просто необходимы. Жирная рыба содержит в себе все необходимые жирные кислоты, белок и множество полезных микроэлементов, которые очищают сосуды, укрепляют их стенки и значительно уменьшают риск возникновения проблем с сердцем.

Орехи

Орехи - отличный продукт для поддержания здоровья сосудов. Богатые полезными жирными кислотами, растительным белком, витамином Е и магнием, они препятствуют образованию бляшек и накоплению холестерина в сосудах, что предотвращает многие заболевания.

Оливковое масло

Да, опять ненасыщенные жиры. Но что поделать, если они едва ли не самые важные составляющие здоровья сосудов. Мононенасыщенная олеиновая кислота, содержащаяся в оливковом масле, защищает сердце и значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Напомним, что в пищу лучше употреблять оливковое масло первого отжима, так как в нем сохраняется максимальное количество полезных веществ.

Кофеин

Кофеин защищает стенки сосудов от повреждений и загрязнений, а также препятствует развитию атеросклероза и закупорке артерий. Если вы не любитель кофе - не беда. Зеленый чай содержит не меньше кофеина. Главное - помнить, что злоупотребление кофеином может иметь негативные последствия, поэтому не стоит пить больше двух чашек чая или кофе в день.

Куркума

Куркума содержит мощнейшие противовоспалительные соединения, которые заметно снижают риск повреждения стенок сосудов. Богатая антиоксидантами специя может уменьшить вероятность появления жировых бляшек в артериях на 25%. Куркуму можно добавлять в различные блюда, чай или молоко.

Гранат

Гранат очищает закупоренные артерии и улучшает кровоток. Красные плоды содержат большое количество антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, стимулирующими выработку оксида азота в крови. Добавляйте зерна граната в каши и салаты или пейте стопроцентный гранатовый сок.

Цитрусы

Здесь и антиоксиданты, и витамин С - словом, все то, что необходимо для здоровья артерий. Витамин С играет важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, а содержащиеся в нем флавоноиды помогают защитить стенки артерий. Добавьте цитрусовые в свой рацион, пейте воду с лимоном и апельсиновый фреш по утрам.

Цельное зерно

Клетчатка, которую в больших количествах содержат цельнозерновые продукты, помогает нормализовать уровень холестерина в крови, защищая сердце от различных болезней. Недавние исследования также показали, что рацион с большим количеством цельного зерна предотвращает утолщение стенок артерий. Артерии отвечают за доставку крови ко всем жизненно важным органам. Утолщение их стенок провоцирует появление атеросклероза и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Брокколи

Как и цельное зерно, брокколи содержит много клетчатки, что благотворно сказывается на здоровье сосудов. Крестоцветные овощи - брокколи, цветная капуста и обычная капуста - помогают предотвратить закупорку артерий и защищают от развития сердечно-сосудистых заболеваний.