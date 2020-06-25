Информация о том, как COVID-19 влияет на мозг, стала новым поводом для беспокойства медицинского персонала. К настоящему моменту уже есть доказательства, указывающие на поражение почек и сердца. Поэтому врачи начинают говорить о коронавирусе как о многосистемном заболевании.

Это отличает COVID-19 от других вирусоподобных патологий (гриппа), при которых обычно появляются только респираторные симптомы и лихорадка. Исследования относительно воздействия коронавируса на организм указывают на то, что рецепторы клеток ACE2 являются ключами к проникновению в различные клетки организма, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

А рецептор ACE2, как мы объясним ниже, присутствует в разных местах человеческого тела. Таким образом, COVID-19 влияет и на мозг тоже, используя его сходство с этим белком.

Стоит подчеркнуть, что показательные симптомы в основном остаются прежними: повышение температуры тела, кашель, усталость и дыхательная недостаточность. Но все больше и больше предупреждают о появлении второстепенных признаков, которые могут привлечь внимание на раннем этапе и позволят выиграть время. Вы наверняка уже слышали о проблемах со зрением у некоторых пациентов и потере обоняния. Возможно, стоит добавить в список и неврологическую составляющую.

ACE2 рецептор объясняет, как COVID-19 влияет на мозг

Коронавирусы имеют внешнюю коронообразную форму, отсюда и название. Эта "корона" состоит из спикул, или шипов. В них содержатся белки для доступа к клеткам человека. Человеческий же рецептор представляет собой белок ACE2.

Рецептор существует в организме человека, как мы знаем, для взаимодействия в системе под названием ренин-ангиотензин. Эта система гормонов и внутренних веществ активно участвует в регуляции артериального давления. Вот почему легкие, сердце, а также почки вовлечены в этот процесс.

А поскольку рецепторы ACE2 у нас есть также и на некоторых нейронах, COVID-19 влияет на мозг. И хотя к настоящему моменту подтверждения нейротропизма (сродства к нейронам со стороны SARS-CoV-2) нет, это вполне обоснованное предположение.

Релевантность рецептора ACE2 является ключом к пониманию смертности от коронавируса. Различные исследования показывают, что пациенты с гипертонической болезнью представляют собой группу с высоким уровнем летальности, и это объясняется влиянием вируса на систему ренин-ангиотензин...

Симптомы, которые показывают, как COVID-19 влияет на мозг

Отсутствие обоняния, отмеченного ранее мировыми медицинскими ассоциациями в качестве одного из ранних симптомов коронавируса, объясняется неврологическим тропизмом SARS-CoV-2. Научное название - аносмия. И неврологи соглашаются, что это происходит из-за проблем в нейронах обонятельной системы.

Также были описаны случаи инфицирования коронавирусом, при которых у пациентов был миозит - воспаление мышц, синдром Гийена-Барре и менингит. Все это может иметь отношение к центральной и периферической нервной системе.

Основной риск поражения мозга COVID-19 связан с сосудистой системой головного мозга. Помимо возможного тропизма SARS-CoV-2 к нейронам, необходимо учитывать, что внутренние слои мозговых артерий могут быть повреждены во время инфекции.

Такое микроскопическое эндотелиальное повреждение известно как микроангиопатия. В худшем случае оно может привести к внутримозговому кровоизлиянию и инсульту.

Два пути повреждения мозга коронавирусом

COVID-19 может воздействовать на мозг двумя путями. Один из них прямой. Он основан на гипотезе нейронального тропизма вируса. Другой путь является косвенным и объясняется множеством органов, которые испытывают шок, когда пациент серьезно болен и находится в отделении интенсивной терапии.

Прямой маршрут еще не полностью проверен. SARS-CoV-2 проникает в нейроны через рецептор ACE2, точно так же, как он попадает в легкие и почки.

Косвенный же путь предполагает эволюцию коронавируса в организме. Сначала появляются респираторные симптомы. Затем развивается пневмония, наблюдается отказ некоторых органов. В результате уменьшается приток крови к мозгу и, как следствие, происходит гибель нейронов, которые не получают достаточного количества кислорода.

Влияет ли COVID-19 на мозг?

Нам известно, что COVID-19 влияет на мозг: прямо или косвенно. Научные исследования продолжают информировать нас об этом и раскрывать новые аспекты текущей пандемии.

Эти знания крайне важны для медицинского персонала в отделениях интенсивной терапии. Так они могут адаптировать лечение на основе научных открытий. Такая ценная информация повышает выживаемость пациентов. А еще вселяет надежду на фоне общей неопределенности из-за вспышки коронавируса.