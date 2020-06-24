Могут ли дети быть разносчиками COVID-19?

Школьники, заразившиеся COVID-19, по всей видимости, не могут передать вирус сверстникам или взрослым, говорится в докладе французского Института Пастера, передает Day.Az со ссылкой на Forbes.ru.

Институт проводил исследование роли детей в распространении коронавируса во французском городе Крепи-ан-Валуа, где в феврале и марте была вспышка заболевания. В эпидемиологическом исследовании участвовали 1 340 человек, связанных с местными начальными школами. Больше 10% участников исследования (139 человек) были инфицированы вирусом, пишет Forbes.

Среди участников исследования были 510 учащихся шести школ (из них 58 подхватили COVID-19). Трое учеников из трех разных школ заразились коронавирусом еще до того, как заведения закрыли из-за эпидемии. При этом ни один из этих случаев не привел к передаче вируса ни другим школьникам, ни преподавателям, говорится в исследовании. Ученые пришли к выводу, что чаще всего дети заражались коронавирусом дома: больше чем в 60% случаев у зараженных детей были также больны родители.

Исследователи также отметили, что 41% инфицированных детей не имел никаких симптомов заболевания.