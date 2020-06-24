В ЮАР начали испытание вакцины против коронавируса

Первое в Африке испытание вакцины против коронавируса началось в среду в Южно-Африканской Республике.

Об этом сообщил местный телеканал eNCA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В тестах участвуют 2 тыс. добровольцев", - отметил он. Вакцина разработана британским Оксфордским университетом в партнерстве с фармацевтической корпорацией AstraZeneca. Пилотные испытания этой вакцины с участием добровольцев уже прошли в Великобритании. Планируются также ее тесты в Бразилии и США.

В самом начале пандемии группа африканских неправительственных организаций заявила, что не допустит испытания вакцин против коронавируса на континенте. Однако теперь они изменили свое мнение, что позволило правительству ЮАР дать соответствующее разрешение. Испытание вакцины проводится под эгидой расположенного в пригороде Йоханнесбурга университета Витватерсранда.

ЮАР крайне заинтересована в скорейшем появлении вакцины, так как в стране выявлено наибольшее количество инфицированных коронавирусом среди всех государства Африки (более 100 тыс.).

Активный элемент вакцины, согласно пресс-релизу AstraZeneca, содержит генетический материал белка-шипа SARS-CoV-2. Вакцинация дает иммунной системе человека маркер для целевой атаки на коронавирус, если он попадает в организм. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 9,2 млн человек, более 470 тыс. умерли.