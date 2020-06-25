При наличии ряда симптомов, наобходимо сдать тест на COVİD-19

Число людей, инфицированных коронавирусом в мире, приближается к 10 миллионам, и около 500 000 человек умерли от вируса.

Хотя с начала распространения пандемии прошло более полугода, мировая наука все еще беспомощна перед лицом нового вируса.

Как передает Day.Az, ситуация усугубляется тем, что вирус проявляет себя с различными симптомами в зависимости от организма.

Некоторые люди, инфицированные вирусом, не имеют симптомов или плохо себя чувствуют. У большинства людей (около 80%) заболевание проходит без необходимости специального лечения.

Сотни людей без симптомов дают положительный результат каждый день.

Несмотря на все это, есть некоторые нюансы, которые уже можно считать первыми признаками COVID-19:

- температура

- пониженное содержание кислорода в крови (ниже 90%)

- головная боль, боль в шее

- боль в суставах

- сухой кашель

- боль в животе

- потеря вкуса или обоняния

В настоящее время врачи рекомендуют обращать внимание на постоянный сухой кашель и регулярно измерять температуру в случае подозрения на коронавирус.

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, вам следует обратиться за неотложной медицинской помощью, чтобы пройти тест на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что инкубационный период вируса длится до 14 дней.