При наличии ряда симптомов, наобходимо сдать тест на COVİD-19
Число людей, инфицированных коронавирусом в мире, приближается к 10 миллионам, и около 500 000 человек умерли от вируса.
Хотя с начала распространения пандемии прошло более полугода, мировая наука все еще беспомощна перед лицом нового вируса.
Как передает Day.Az, ситуация усугубляется тем, что вирус проявляет себя с различными симптомами в зависимости от организма.
Некоторые люди, инфицированные вирусом, не имеют симптомов или плохо себя чувствуют. У большинства людей (около 80%) заболевание проходит без необходимости специального лечения.
Сотни людей без симптомов дают положительный результат каждый день.
Несмотря на все это, есть некоторые нюансы, которые уже можно считать первыми признаками COVID-19:
- температура
- пониженное содержание кислорода в крови (ниже 90%)
- головная боль, боль в шее
- боль в суставах
- сухой кашель
- боль в животе
- потеря вкуса или обоняния
В настоящее время врачи рекомендуют обращать внимание на постоянный сухой кашель и регулярно измерять температуру в случае подозрения на коронавирус.
Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, вам следует обратиться за неотложной медицинской помощью, чтобы пройти тест на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что инкубационный период вируса длится до 14 дней.
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