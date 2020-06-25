Развеян миф о медицинских масках

Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок. Об этом сообщает издание The Philadelphia Inquirer со ссылкой на слова специалистов медицинских департаментов США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врачи заявили, что мысли о возможном вреде масок возникают у людей в связи с длительным ношением защитных аксессуаров, однако их беспокойство беспочвенно. Специалисты департамента здравоохранения Пенсильвании (США) заметили, что многим сложно понять пользу от ношения масок. "Люди пытаются придумать причины, чтобы не носить маски, и ставят под сомнение медицинские исследования", - подчеркнула представитель Американского общества инфекционных заболеваний Равина Куллар.

Также медики проанализировали риск заболевания коронавирусом из-за того, что маска может неплотно прилегать к лицу или наоборот, стать непосредственной причиной развития COVID-19. "Мы не обладаем данными, согласно которым люди носили маски и заболели от этого", - заявил специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Вандербильта (США) Уильям Шаффнер.

В разговоре с журналистами медики отметили, что масочный режим наиболее эффективен тогда, когда защиту выбирает большая часть населения. "Моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня", - приводит слова врачей издание. При этом эксперты по инфекционным заболеваниям согласились с тезисом, что маска не обеспечивает полную защиту от коронавируса. Медики напомнили, что маска действует как барьер, задерживая распространение частиц вируса в воздухе.

"Самая большая проблема с масками заключается в том, что люди их не носят", - подытожила Равина Куллар.