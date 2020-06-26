Главные причины, почему мы просыпаемся с опухшими веками утром

Если в одно прекрасное утро вы вдруг осознали, что все чаще стали просыпаться с опухшими веками, то, возможно, источник проблемы кроется в вашем ежедневном уходе, питании или распорядке дня. Day.Az со ссылкой на Bazaar рассказывает об основных причинах, из-за которых может появляться отечность.

Неправильный уход

Чрезмерная забота о коже вокруг глаз и использование множества средств порой могут привести к неприятному побочному эффекту - отекам. И так, пытаясь избавиться от темных кругов и морщин, вы получаете обратный эффект - мешки. Это означает, что "уходовое" средство перегружает чувствительную и нежную кожу: его излишки, которые кожа не может впитать, вызывают раздражение и задерживают влагу, что приводит к отечности. Пересмотрите свою бьюти-рутину, проведите эксперимент: откажитесь на время от увлажняющего крема или замените его более легким, а после сравните результат. Важным моментом также является техника нанесения крема вокруг глаз. Не используйте средство слишком близко к линии ресниц, так как это может вызвать раздражение.

Недостаток или избыток сна

Здоровый сон - залог сияющего внешнего вида. Поэтому все эксперты хором твердят, что ни в коем случае нельзя жертвовать полноценным сном. Однако и злоупотреблять не стоит - иначе отражение в зеркале утром вас не порадует.

Питание

Поздний ужин с алкоголем, обилием острых соусов, копченой и соленой пищей - предприятие крайне опасное. Последствия такой трапезы наверняка испортят настроение с утра: не только изменившейся в большую сторону цифрой на весах, но и отеками на вашем лице. Чтобы этого не произошло, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3,5 часа до сна. Также важно соблюдать питьевой режим: обезвоживание и чрезмерное употребление воды приводят к ненужным скоплениям жидкости.

Аллергия на косметику

Если вы заметили появление припухлостей после приобретения нового бьюти-продукта, то, скорее всего, это признак аллергии на один из компонентов средства. Чтобы избежать подобных неприятностей, выбирайте качественную косметику без содержания отдушек и искусственных красителей.

Экспресс-метод восстановления

С превентивными мерами вы теперь знакомы, но если вдруг что-то все-таки пошло не так, на помощь придет холодная чайная ложка. Положите столовый прибор в холодильник на час и после сделайте легкий массаж, двигаясь по направлению от носа к брови. От взаимодействия с холодной температурой припухлость пройдет, а взгляд станет свежим и сияющим.