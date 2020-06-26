Лектины — новый глютен: что это и кому стоит их избегать

Иногда кажется, что адепты ЗОЖа только и делают, что гонятся за разного рода ограничениями: безглютеновая и кетогенная диеты - популярный предмет для споров среди специалистов по питанию. Кто-то выступает 100% "за" исключение глютена и углеводов из рациона, кто-то уверен, что пользы от этого никакой не будет. Новый претендент на исключение - лектины. Эти вещества содержатся во многих продуктах, но особенно высока их концентрация в красной фасоли, арахисе, семенах и пасленовых - помидорах, баклажанах и картофеле. Разбираемся, что такое лектины, как они могут навредить организму и как отказ от них влияет на снижение веса, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Что такое лектины?

Лектины - белки и гликопротеины, обладающие способностью связывать углеводы на поверхности клеток, вызывая их агглютинацию. Простым языком - белки, которые "склеивают" углеводы. В процессе расщепления и усвоения пищи происходит множество различных процессов, "склеенные" углеводы действительно расщепить несколько сложнее, но если вы не переедаете и не страдаете от хронических заболеваний, проблем с перевариванием у организма не возникнет. Единственный случай, когда они могут быть даже токсичны, - употребление в пищу сырых бобов, но это - не самая распространенная практика.

Кому стоит их избегать?

Лектины, как и глютен, вредны не для всех. Существует ряд медицинских показаний, по которым его стоит совсем исключить из рациона. Это диабет, хроническая сердечная недостаточность, нарушение работы щитовидной железы и лишний вес (речь идет о случаях, когда о лишнем весе говорит врач - если ваш вес находится в пределах медицинской нормы, то это другой случай). Кроме того, у некоторых людей может развиться пищевая непереносимость, но таких случаев насчитывается даже меньше, чем в ситуации с глютеном. Если ничего из перечисленного выше к вам не относится, исключать бобы и пасленовые из рациона не обязательно (хотя, пасленовые действительно могут быть вредны. Почему - читайте здесь).

Поможет ли безлектиновая диета похудеть?

Как уже было сказано выше, людям с избыточным весом лектины противопоказаны. Если ваш вес в норме, но вы не против избавиться еще от парочки килограмм, продукты, содержащие лектины стоит сократить, хотя бы ввиду их высокой калорийности - орехи, семена и бобовые имеют довольно высокую пищевую ценность и насыщены полезными жирами (которые тоже стоит есть в меру). С пасленовыми вопрос спорный, исключать их совсем не обязательно, но лучше не злоупотреблять - содержащийся в них алколоид соланин нарушает обменные процессы, вредит здоровью ЖКТ, что на похудении сказывается не лучшим образом. Главное - понимать, что исключение продуктов с лектинами - это не панацея для похудения, поэтому не стоит доводить ограничения до фанатизма. Ключ к хорошей фигуре и отличному самочувствию - в сбалансированном питании и регулярной активности.