Как моментально снять напряжение в шее

Из-за малоподвижного образа жизни во время пандемии и характерного наклона головы к телефонам и другим гаджетам состояние шеи сейчас оставляет желать лучшего. Но способы приведения ее в порядок, к счастью, имеются, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Гимнастика

В наш цифровой век мы наклоняем шею и вытягиваем ее вперед сотни раз в день, а значит, вся структура шеи вынужденно перестраивается. Ее мышцы от напряжения укорачиваются и спазмируются. Как следствие меняют свое положение другие мышцы и постепенно, будучи крупными и сильными, начинают тянуть на себя, в том числе и те, что находятся на лице. В результате появляются морщины на лбу, второй подбородок, опускается верхнее веко.

Именно поэтому, занимаясь физиологическим омоложением, необходимо в первую очередь устранить напряжение мышц шеи и восстановить ее статику. От их правильного баланса зависит, будет ли наше лицо получать достаточное количество крови - а значит, кислорода и питательных веществ, необходимых для "подкормки" и мозга, и кожи.

Специальная гимнастика, разработанная Анастасией Дубинской, психофизиологом, нейропсихологом, основателем и руководителем школы естественного омоложения "Ревитоника", поможет самостоятельно снять напряжение.

1. "Коррекция текстовой шеи"

Упражнение позволяет:

• шаг за шагом восстановить правильный шейный прогиб;

• снять нагрузку со всех передних структур шеи;

• уменьшить напряжение и отек в области гортани;

• удлинить заднюю поверхность шеи.

Противопоказания: все заболевания щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб, кисты, узлы).

Как выполнять:

Держите голову прямо. Руки сцепите в замок и положите на затылочную область, установив большие пальцы на границе волосяного покрова. Зафиксируйтесь в этой позиции до ощущения плотного контакта рук с затылочной областью на 5−10 секунд. Далее мягко надавливайте головой на руки и зафиксируйте эту позицию на минуту.

Сколько выполнять:

Одну минуту один раз в день.

2. "Четкий овал" (удлинение боковой поверхности шеи)

Как работает прием:

• подтягивает овал;

• убирает все обвисания в области подбородка и щек;

• улучшает состояние кожи;

• удлиняет шею;

• делает ее более гибкой.

Как выполнять:

В первой фазе (30 секунд) мы стараемся довести мышцы боковой поверхности до максимальной усталости. Медленно, на мышечном усилии, как будто это дается вам с трудом, поднимите плечо вверх. Затем наклоните голову к плечу. Вы должны почувствовать и увидеть, что у вас собралось максимальное количество складок в подбородочной области. Зафиксируйтесь на 30 секунд. Обратите внимание на правильную технику выполнения: в течение этого времени вам нужно максимально приблизить плечо к основанию шеи. Вернитесь в исходную позицию.

Во второй фазе мягко удлиняем шейные мышцы, освобождаем артерии и лимфопротоки. Начинаем процесс растяжения. Одна рука лежит на ключице, вторая упирается в челюстную область. В позиции наклона растягивайте боковую поверхность шеи, удлиняйте ее. Вернитесь в исходную позицию. Растяжение выполняйте также в течение 30 секунд. Если есть возможность, увеличьте время до минуты.

Выполните обе фазы упражнения с другой стороны.

Сколько выполнять:

Один раз в день.

3. Тест-прием для ГКС мыщцы "вилочка"

Этим упражнением можно решить сразу две проблемы: оценить, насколько у вас напряжены ГКС-мышца и мышцы боковой части лица. А главное - сразу проработать эту область: устранить спазмы, улучшить отток жидкости и избавиться от отеков, разорвать фиброзную паутину и восстановить четкий овал.

Оцените результаты теста:

Норма: рука скользит мягко вдоль ГКС, не встречая никаких препятствий, от ключиц до области уха. Ощущения комфортные.

Сигнал тревоги: пальцы скачут по шее, как тележка по кочкам, добраться до нижней челюсти невозможно - мешает боль и уплотнения.

Выполняйте упражнение 5−6 раз в день, чтобы помочь себе расслабить эту область. Но не ждите сразу wow-эффекта. Почему? Потому что не устану повторять: проблемой нужно заниматься комплексно.

Внимание! При выполнении тест-приема можно пользоваться маслом или кремом.

Как выполнять:

Найдите ГКС-мышцу, она очень хорошо прорисовывается при повороте головы. Другой рукой зафиксируйте область ключицы. Активной рукой сделайте галочку из двух пальцев, как английская буква V, и поставьте по бокам от нижнего крепления ГКС, которое находится у внутреннего края ключицы.

Медленным прокатывающим движением ведите пальцы вдоль ГКС-мышцы прямо до верхнего крепления - к сосцевидному отростку.

Что должно быть в идеале? Средний палец должен свободно проходить между углом челюсти и верхним креплением, прямо под самую мочку уха. После этого сделайте завершающий прием - ребром ладони направьте ток лимфы по рабочей области вниз.

Массаж

Многие до сих пор с опаской посматривают в сторону салонов красоты и пока не рискуют отправиться на массаж. А ведь это едва ли не самый действенный способ снять напряжение в области шеи. К счастью, тут могут помочь и гаджеты, предназначенные для этой области. Прекрасный по своей функциональности вариант - массажер Bork D610. Во‑первых, его можно использовать просто как подушку-фиксатор шеи во время чтения, просмотра телевизора и, помечтаем, перелетов. У него есть режим, когда никаких активных действий не происходит - просто прогревается задняя часть шеи. Но есть и две десятиминутные опции, одна суперинтенсивная, другая более деликатная, которые помогут снять даже очень сильное напряжение.