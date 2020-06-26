Свежее дыхание и контроль сахара: чем еще полезен чай из шалфея

Пользу травяных чаев и отваров не стоит недооценивать, ведь травы не только не содержат кофеина, но и способны оказывать благотворное воздействие на протекание самых различных процессов в организме. Один из рекордсменов по полезным свойствам - шалфей. Это лекарственное растение - близкий родственник мяты, однако он может похвастаться куда большим количеством целебных качеств. Day.Az со ссылкой на Bazaar рассказывает, почему шалфей действительно заслуживает вашего внимания.

Кладезь витаминов и антиоксидантов. Розмариновая кислота, которая содержится в листьях шалфея, обладает мощными антиоксидантными свойствами - защищает клетки от повреждения свободными радикалами, активирует естественную защиту организма и замедляет процессы старения. Кроме того, растение может похвастаться высоким содержанием витамина К, необходимого для крепких костей, здоровых сосудов и синтеза белков в организме.

Стимулирует регенерацию и снимает воспаление. Камфора, в больших количествах содержащаяся в листьях растения, стимулирует выработку белков и рост новых клеток, что значительно ускоряет процесс заживления. Активные вещества не только снимают уже существующие воспаления, но и не дают развиваться новым. Отвар отлично действует как при приеме внутрь, так и при местном применении: его можно использовать вместо тоника, чтобы успокоить кожу лица и избавиться от раздражения.

Поддерживает здоровье полости рта. Шалфей - любимое растение стоматологов. Соединения в его составе обладают противовоспалительным, обезболивающим, обеззараживающим и успокаивающим действием, а так же способны бороться с причинами возникновения неприятного запаха изо рта. Специалисты рекомендуют использовать отвар шалфея в качестве ополаскивателя для полости рта после каждой чистки зубов.

Помогает контролировать уровень сахара в крови. Повышенная глюкоза в крови - проблема большинства современных людей. Скачки уровня сахара не только усиливают чувство голода и приводят к набору веса, но и могут спровоцировать ряд серьезных хронических заболеваний. Клинические исследования доказали, что регулярное употребление чая из шалфея снижение риск развития сахарного диабета 2-го типа на 20%.

Улучшает когнитивную функцию. Шалфей обладает множеством полезных свойств: он улучшает память, повышает концентрацию, стимулирует работу мозга, в то же время не дает нервной системе перевозбудиться (как кофеин, например). Замените очередную чашку кофе в середине дня чаем из шалфея, и разница в самочувствии вас приятно удивит.