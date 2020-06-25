Стало известно о возможном исчезновении антител к коронавирусу спустя два месяца

Выработанные после заражения коронавирусом антитела могут исчезнуть из организма человека уже спустя два месяца. К такому выводу пришли китайские ученые. Их исследование приводит ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы научного доклада сравнили иммунные реакции более 70 человек, перенесших инфекцию. Выяснилось, что 40 процентов из тех, у кого болезнь протекала бессимптомно, и 13 процентов из тех, кто заметил наличие вируса, лишились антител. Такие данные, считают ученые, свидетельствуют о том, что организмы людей вырабатывают различную степень защиты от коронавируса, и продолжительность иммунитета к нему еще предстоит изучить подробнее.

Авторы, приводя результаты своего исследования, предостерегают, что тем, кто переболел COVID-19 нельзя выдавать "иммунные паспорта" и разрешать путешествовать или возвращаться на работу. Они утверждают, что наличие антител еще не означает "невосприимчивость к реинфекции".

Ранее в июне американские и китайские ученые пришли к выводу, что люди могут никогда не выработать антитела к коронавирусу, поскольку в некоторых случаях они исчезают после выздоровления пациента. Специалисты пришли к такому выводу, изучая появление иммунитета у медицинских работников города Ухань, ставшего очагом коронавируса. Медики непосредственно контактировали с зараженными пациентами на ранней стадии вспышки инфекции. Выяснилось, что не менее четверти из 23 тысяч исследуемых врачей могли заразиться коронавирусом, однако только 4 процента выработали антитела.