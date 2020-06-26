Выявлен надежный способ борьбы с диабетом

Длительные физические упражнения на выносливость являются надежным способом избежать и даже бороться с такими хроническими заболеваниями обмена веществ, как диабет второго типа или метаболический синдром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции и Университета Сан-Диего в США. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Reports.

В исследовании приняли участие девять мужчин и девять женщин, которые занимались бегом, велоспортом и другими упражнениями на выносливость в течение длительного времени (по меньшей мере 15 лет), а также семь мужчин, периодически выполняющие силовые тренировки. Добровольцам проводили биопсию тканей скелетных мышц, а у полученных образцов определяли транскриптомы - совокупности всех молекул РНК, которые являются непосредственным продуктом активности генов и участвуют в биосинтезе соответствующих белков. Полученные данные сравнивались с транскриптомами людей в контрольной группе, которые вели сидячий образ жизни.

Оказалось, что частые упражнения изменяют активность (экспрессию) 1711 метаболических генов у женщин и 1097 генов у мужчин по сравнению с контрольной группой. Так, тренировка выносливости значительно усиливает процессы, связанные с циклом трикарбоновых кислот (цикл Кребса), который играет ключевую роль в метаболизме. У людей, выполнявших силовые упражнения, выявлены лишь 26 генов, изменявших свою активность, однако, подчеркивают специалисты, это не значит, что такие тренировки не оказывают эффекта. Они могут влиять непосредственно на активность белков, а не на экспрессию генов.

Специалисты также сопоставили полученные результаты с данными об изменении активности генов у людей с метаболических синдромом и диабетом второго типа. Испытуемые периодически выполняли упражнения в течение 6-12 месяцев, после чего картина экспрессии генов становилась похожей на ту, что наблюдалась в новом исследовании у людей, выполняющих упражнения на выносливость в течение многих лет.

Ранее сообщалось, что ученые Кембриджского университета в Великобритании выявили способ простой борьбы с диабетом 2-го типа. Для ремиссии заболевания обычно применяется низкоуглеводная диета, однако повысить чувствительность тканей к инсулину также можно с помощью 10-процентной потери веса в течение пяти лет.