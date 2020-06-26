Половина россиян выступила против прививки от коронавируса

Половина россиян (50 процентов) не стали бы делать прививку от коронавируса, следует из опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ). Результаты опроса опубликованы на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на korrnews.ru.

Еще 44 процента опрошенных заявили, что хотели бы пройти вакцинацию от коронавируса. 6 процентов затруднились ответить. Наиболее положительно к прививке от COVID-19 отнеслись россияне старше 60 лет. 56 процентов респондентов в этой группе согласились бы на вакцину, 35 - нет. Наименьший интерес к прививке от коронавируса показали россияне в возрасте от 31 года до 45 лет. Из них захотели пройти вакцинацию только 32 процента, еще 64 процента выступили против.

Те, кто отказался от прививки, заявили, что не стали бы ее делать из-за сомнений в качестве препарата (10 процентов). Некоторые уверены в своем здоровье и убеждены, что прививка им не нужна (9 процентов). Еще 9 процентов опрошенных назвали эпидемию коронавируса выдуманной и заявили, что угрозы нет.

Вместе с тем россияне считают, что российская вакцина будет хорошего качества. Так ответили 48 процентов респондентов. Еще 31 процент затруднились ответить. Выбирая между российской вакциной и вакциной иностранного производства, подавляющее большинство опрошенных (60 процентов) выбрали бы российскую.