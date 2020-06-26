ВОЗ оценила затраты на разработку вакцин и лечение от COVID-19

Ускоренная разработка и производство вакцин и препаратов от коронавируса (COVID-19), а также методов тестирования потребуют в ближайшее время вложений в размере примерно $31 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно заявлению, "представленный сегодня план затрат предусматривает финансирование в размере $31,3 млрд". При этом в ВОЗ уточнили, что $3,4 млрд уже поступили, однако в ближайшие 12 месяцев потребуется еще $27,9 млрд, в том числе $14 млрд на неотложные потребности.

На онлайн-брифинге спецпредставитель этого проекта Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что эти средства обязательно окупятся.

"Хотя эти цифры выглядят большими, но это не тот случай, когда мы думаем об альтернативе. Если мы потратим миллиарды сейчас, то впоследствии мы избежим затрат в триллионы", - заявила она.

СМИ отмечают, что запрошенные на проект средства должны сделать возможным к середине 2021 года проведение 500 млн тестов на коронавирус в странах с низким и средним уровнем доходов, а также реализацию там 245 млн курсов лечения. Также предполагается, что к концу 2021 года удастся распространить 2 млрд доз вакцин, причем половину из них - в странах с низким и средним уровнем доходов.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус указал, что в данной инициативе ключевой принцип - равный доступ всех к лечению и вакцинации. По его словам, "для настоящей эффективности они (методы лечения - ИФ) должны прописываться с еще одним существенно важным ингредиентом - солидарностью".

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в мире выявлено более 9,7 млн случаев COVID-19. Скончались свыше 492 тыс. инфицированных, выздоровели более 5,2 млн человек.