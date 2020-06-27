https://news.day.az/medicine/1248279.html Онколог связал развитие опухолей с употреблением красного мяса
Онколог связал развитие опухолей с употреблением красного мяса
Чрезмерное употребление красного мяса может стать причиной развития онкологических заболеваний у человека. Об этом заявил врач-онколог Андрей Пылев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы знаем, что, например, избыточное употребление красного мяса может привести к возникновению опухоли", - сказал Пылев.
Он подчеркнул, что отказ от употребление данного продукта "несколько снижает риск" развития опухолей.
По его словам, к данному открытию ученые пришли еще в XX веке.
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