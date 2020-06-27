Онколог связал развитие опухолей с употреблением красного мяса

Чрезмерное употребление красного мяса может стать причиной развития онкологических заболеваний у человека. Об этом заявил врач-онколог Андрей Пылев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы знаем, что, например, избыточное употребление красного мяса может привести к возникновению опухоли", - сказал Пылев.

Он подчеркнул, что отказ от употребление данного продукта "несколько снижает риск" развития опухолей.

По его словам, к данному открытию ученые пришли еще в XX веке.