Ученые подсчитали, сколько вакцины нужно для выработки иммунитета к COVID-19

Питомник научного центра "Вектор": здесь содержат сотни лабораторных животных - незаменимых помощников ученых во время пандемии. Мыши, хорьки и обезьяны - первые испытания проходят именно они. Нужно убедиться в полной безопасности вакцины и отсутствии побочных эффектов. Для этого используют специально выведенных животных.

"Это мышки линейные, у них на всем периоде размножения скрещивается только брат с сестрой. Это для того, чтобы был генотип однородный", - рассказала об особенностях лабораторных животных заведующая лабораторией мелких линейных животных Центра вирусологии "Вектор" Галина Столярова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Доклинические исследования на животных уже показали хорошие результаты. Ученые определили безопасные прототипы, дозу и способ введения будущей вакцины.

"Мы отправляемся в чистую зону, потому обязательно нужно переодеться и надеть вот такие защитные костюмы, - демонстрирует корреспондент Кирилл Воробьев. - Воздушный шлюз, должны постоять 2 минуты, чтобы нас обдул воздух".

Субстанцию, которую сначала вводят животным, а совсем скоро будут вводить и людям, создают здесь, в чистой зоне. В работе сразу нескольких вариантов вакцин. Пептидная не содержит живого вируса, культуральная - наоборот. Прежде чем разлить их в ампулы, нужно выделить необходимый объем вирусного материала.

"В зависимости того, на какие рабочие объемы рассчитан биореактор, мы можем получить вот этого вируссодержащего материала 5, 10, 100 литров. А 100 литров - это уже не одна доза", - рассказала заместитель гендиректора по научной и производственной работе Центра вирусологии "Вектор" Елена Нечаева.

Это не одна, а сотни тысяч доз. В ампулы уже разлили первую пробную партию. Вакцина для профилактики COVID-19 - вот она, одна из тех самых кандидатных вакцин, которые уже сейчас наработаны в нужном объеме, чтобы приступить к клиническим испытаниям.

Испытания на людях планируют начать 15 июля. 300 добровольцев уже отобраны. Наталья - сотрудник "Вектора", и для нее это уже не первые клинические исследования.

"Первые анализы мы уже сдали, прошли, ждем следующий этап. Мы постоянно на связи с врачами, с докторами, которые нас наблюдают", - рассказала доброволец Наталья Думченко.

Сейчас допуск к испытаниям - только для максимально здоровых людей от 18 до 30 лет. Изучать, как вакцина влияет на остальных, ученые будут на следующем этапе. В "Вектор" пачками приходят письма со всей страны: желающих много.

"Вакцину надо будет опробовать на людях из группы риска, я предлагаю для этого себя", - это письмо от инвалида второй группы.

Задача вакцины - сформировать надежный коллективный иммунитет у всех групп населения. Чтобы понять, сколько людей нужно вакцинировать, предстоит посчитать сколько уже переболели, после - определить, какое количество ампул нужно стране.

"Будет определено то количество доз, которое необходимо, чтобы вакцинировать необходимое количество населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины", - сообщил генеральный директор Центра вирусологии "Вектор" Ринат Максютов.

Запустить российскую вакцину в массовое производство планируют уже осенью этого года.