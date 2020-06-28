Ученые рассказали о «щупальцах» коронавируса, которыми он распространяется

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили пути распространения коронавируса по организму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Financial Times.

Ученые выяснили, что вирус приказывает инфицированным клеткам отращивать полые нити, которые протыкают соседние клетки, и инфекция переносится по ним, как по трубам. Данная структура, которую окрестили "зловещими щупальцами", позволяет вирусу атаковать сразу несколько здоровых клеток и ускоряет распространение инфекции.

Поясняется, что подобным способом распространения в организме обладает оспа. Однако даже она не способна на столь активное размножение, как коронавирус.