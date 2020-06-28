Россия заявила о готовности поставлять вакцину против COVID-19 на мировой рынок

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия готова поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Мурашко, Россия с первых дней пандемии помогает зарубежным странам и готова делать это в будущем. "С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины", - отметил министр.

Ранее 28 июня руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить. По его словам, обычно клинические испытания проводятся в три этапа и занимают несколько лет. Однако в условиях пандемии некоторые фазы испытаний могут сократить на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора.