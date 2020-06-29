Названы провоцирующие старение продукты

Названы продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок - красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие. Об этом рассказала врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ Тамара Прунцева, передает "Аргументы и факты", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист добавила, что к таким продуктам можно отнести сосиски, сладкие газированные напитки, магазинные котлеты, выпечку, сладкие сухие завтраки, молочные десерты.

"Обычно у людей, которые часто едят переработанные продукты, в рационе возникает нехватка белка. Котлета из гамбургера, сырокопченая колбаса или сосиски содержат очень мало белка, но много жира и всевозможных добавок, усиливающих вкус", - объяснила Прунцева.

По словам диетолога, на фоне нехватки белка в организме наблюдается снижение мышечной массы. Также есть риск серьезного снижения иммунитета.