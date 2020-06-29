Раскрыт способы распознания опасных родинок

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Состояние родинок на теле человека можно оценить с помощью системы "A, B, C, D, E". Мясников отметил, что родинка может насторожить, если одна ее половина асимметрична другой (категория "А"). Буква "Б" связана с границами пятна. Например, у здоровой родинки имеются четкие границы, а у опасной они размытые.

Буква "С" в этой системе означает цвет. Доктор напомнил, что злокачественная родинка зачастую имеет неровный цвет. "D" - это диаметр. У нормального пятна диаметр составляет около 6 мм. "Е" означает эволюцию родинки. Родинка, как правило, не опасна, если она не увеличивается в размерах и ее границы не меняются.

Заключая, доктор посоветовал, обращаться к медикам за диагностикой и биопсией.