Смотрите на красное: как улучшить зрение

Красный свет может улучшить зрение при его возрастном ухудшении - для этого достаточно ежедневного трехминутного воздействия, выяснили британские офтальмологи. С его помощью они "подзарядили" митохондрии клеток сетчатки, заставив их работать эффективнее. Ученые надеются, что в будущем такой способ улучшения зрения можно будет широко применять в домашних условиях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если смотреть на красный свет по три минуты в день, можно значительно улучшить зрение, выяснили офтальмологи из Университетского колледжа Лондона. Красный свет с определенной длиной волны позволяет "перезагрузить" митохондрии в сетчатке, что дает палочкам и колбочкам возможность лучше выполнять свою функцию. Об открытии ученые рассказали в статье в журнале Journal of Gerontology: Biological Sciences.

По мере увеличения продолжительности жизни все больше людей сталкиваются с возрастным ухудшением зрения. В возрасте около 40 лет в клетках сетчатки падает число митохондрий, которые обеспечивают клетки энергией, поясняют ученые. Активнее всего потребляют энергию фоторецепторы, поэтому именно они страдают первыми.

"С возрастом зрение значительно ухудшается, особенно когда вам за 40, - говорит профессор Глен Джеффри, ведущий автор исследования. - Чувствительность сетчатки и цветное зрение постепенно ухудшаются, а со старением населения это становится все более важным вопросом".

Ранее ученые выяснили, что у плодовых мушек, шмелей и даже мышей можно значительно улучшить функции фоторецепторов сетчатки, если воздействовать на нее длинноволновым (670 нм) красным светом.

"У митохондрии специфические характеристики поглощения света, влияющие на их работу: более длинные волны в диапазоне от 650 до 1000 нм поглощаются и улучшают работу митохондрий, позволяя им вырабатывать больше энергии", - говорит Джеффри.

Фоторецепторы представлены палочками, которые чувствительны к свету, и колбочками, которые распознают цвет.

Участниками исследования стали 12 мужчин и 12 женщин в возрасте 28-72 лет без глазных болезней. Сначала ученые проверили чувствительность палочек и колбочек всех участников. Чувствительность палочек проверялась в темноте, где испытуемые должны были найти тусклые источники света. Для проверки колбочек использовались размытые цветные буквы на неконтрастном фоне.

Затем испытуемые получили специальные светодиодные фонарики. На протяжении двух недель они должны были смотреть на свет в течение трех минут каждый день. По окончании эксперимента исследователи снова протестировали чувствительность их палочек и колбочек.

На молодых участников красный свет не повлиял.

Однако у тех, кому было от 40 лет и более, наблюдались заметные улучшения. Некоторые из участников улучшили способность распознавать цвета на 20%.

В основном это касалось синей части спектра - восприимчивость к ней страдает с возрастом больше всего.

Также у людей старше 40 лет повысилась и активность палочек, хотя и в меньшей степени, чем колбочек.

"Чтобы остановить или обратить вспять возрастное ухудшение зрения, мы попытались "перезагрузить" стареющие клетки сетчатки с помощью световых волн. Наше исследование показало, что можно значительно улучшить зрение, которое ухудшилось у пожилых людей, используя простое кратковременное воздействие волн света. Они "подзаряжают" энергетическую систему, работа которой с годами ухудшается в клетках сетчатки. Это похоже на перезарядку батареи, - рассказывает Джеффри. - Технология проста и очень безопасна: мы используем красный свет определенной длины волны, которая проникает в митохондрии в сетчатке глаза. Наши устройства стоят около 12 фунтов стерлингов, что делает их доступными для населения".

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение этого феномена позволит помочь многим людям с ухудшением зрения - ведь такую терапию можно проводить даже дома.

А вот синий свет может быть наоборот опасен, выяснили ранее исследователи из Университета Толедо в США. Ученые сконцентрировались на ретинале - содержащемся в сетчатке виде витамина А, который по действием света меняет форму и, накапливаясь, становится токсичным. Также он способен превращаться в липофусцин - желто-коричневый пигмент, накапливающийся в неделящихся клетках и повреждающий их. Его называют "пигментом старения".

Исследователи добавили ретинал в ряд клеточных культур и затем подвергли воздействию световых волн разной длины. Оказалось, липофусцин ни при чем - синий свет заставлял ретинал меняться, за чем следовало увеличение количества кальция в клетках. Это приводило к их деформации и гибели. На синий свет таким образом реагировали клетки не только сетчатки, но и сердца, нервной ткани и раковых опухолей.

"Противоядием" от этого эффекта является витамин Е, но его невозможно доставить во все клетки. Пока эффект не изучен до конца, исследователи советуют меньше времени проводить у экранов устройств и хотя бы ночью избегать синего свечения от экранов и светодиодов.