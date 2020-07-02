https://news.day.az/medicine/1249441.html 5 причин есть абрикосы этим летом - ФОТО

5 причин есть абрикосы этим летом - ФОТО

Медицина, 2 июля 2020 01:05 149
5 причин есть абрикосы этим летом

Современные технологии выращивания фруктов делают их доступными практически круглый год, но специалисты по‑прежнему рекомендуют отдавать предпочтение сезонным. Как сообщвет Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, тепличные фрукты, к сожалению, не могут накопить все те полезные вещества, которые имеют в своем составе их сезонные "собратья".

Июнь подходит к концу, а это значит, что начинается сезон абрикосов. Эти яркие фрукты не только вкусные, но и необычайно полезные для всех систем организма: они благотворно влияют на здоровье сердца, пищеварительной и нервной систем, могут замедлять процессы старения и даже подарить ровный золотистый загар. Пять причин добавить абрикосы в свой рацион ищите в нашем материале.

Заряд антиоксидантов

Абрикосы необычайно богаты антиоксидантами, что обеспечивает надежную защиту клеток от повреждения свободными радикалами. Яркие фрукты богаты бета-каротином, витаминами А, С и Е и флавоноидами. Все эти вещества обладают мощными антиоксидантными свойствами: предотвращают воспалительные процессы, укрепляют иммунитет и замедляют процессы старения.

Хорошее зрение

Благодаря каротиноидам абрикосы не только имеют яркий цвет, но и способны оказать благотворное влияние на здоровье глаз. Активные вещества в составе фруктов предотвращают окислительные процессы в клетках, обеспечивают профилактику "падения" зрения и замедляют возрастные изменения, происходящие внутри глаза.

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