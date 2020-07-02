5 причин есть абрикосы этим летом - ФОТО

Современные технологии выращивания фруктов делают их доступными практически круглый год, но специалисты по‑прежнему рекомендуют отдавать предпочтение сезонным. Как сообщвет Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, тепличные фрукты, к сожалению, не могут накопить все те полезные вещества, которые имеют в своем составе их сезонные "собратья".

Июнь подходит к концу, а это значит, что начинается сезон абрикосов. Эти яркие фрукты не только вкусные, но и необычайно полезные для всех систем организма: они благотворно влияют на здоровье сердца, пищеварительной и нервной систем, могут замедлять процессы старения и даже подарить ровный золотистый загар. Пять причин добавить абрикосы в свой рацион ищите в нашем материале.

Заряд антиоксидантов

Абрикосы необычайно богаты антиоксидантами, что обеспечивает надежную защиту клеток от повреждения свободными радикалами. Яркие фрукты богаты бета-каротином, витаминами А, С и Е и флавоноидами. Все эти вещества обладают мощными антиоксидантными свойствами: предотвращают воспалительные процессы, укрепляют иммунитет и замедляют процессы старения.

Хорошее зрение

Благодаря каротиноидам абрикосы не только имеют яркий цвет, но и способны оказать благотворное влияние на здоровье глаз. Активные вещества в составе фруктов предотвращают окислительные процессы в клетках, обеспечивают профилактику "падения" зрения и замедляют возрастные изменения, происходящие внутри глаза.