5 причин есть абрикосы этим летом - ФОТО
Современные технологии выращивания фруктов делают их доступными практически круглый год, но специалисты по‑прежнему рекомендуют отдавать предпочтение сезонным. Как сообщвет Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, тепличные фрукты, к сожалению, не могут накопить все те полезные вещества, которые имеют в своем составе их сезонные "собратья".
Июнь подходит к концу, а это значит, что начинается сезон абрикосов. Эти яркие фрукты не только вкусные, но и необычайно полезные для всех систем организма: они благотворно влияют на здоровье сердца, пищеварительной и нервной систем, могут замедлять процессы старения и даже подарить ровный золотистый загар. Пять причин добавить абрикосы в свой рацион ищите в нашем материале.
Заряд антиоксидантов
Абрикосы необычайно богаты антиоксидантами, что обеспечивает надежную защиту клеток от повреждения свободными радикалами. Яркие фрукты богаты бета-каротином, витаминами А, С и Е и флавоноидами. Все эти вещества обладают мощными антиоксидантными свойствами: предотвращают воспалительные процессы, укрепляют иммунитет и замедляют процессы старения.
Хорошее зрение
Благодаря каротиноидам абрикосы не только имеют яркий цвет, но и способны оказать благотворное влияние на здоровье глаз. Активные вещества в составе фруктов предотвращают окислительные процессы в клетках, обеспечивают профилактику "падения" зрения и замедляют возрастные изменения, происходящие внутри глаза.
Красивая кожа
Витамины А, С и Е не даром называют витаминами красоты. Они оказывают комплексное воздействие на кожу, питая и увлажняя ее изнутри. Витамины позволят вашей коже сохранять упругость, тонус и здоровое сияние. Кроме того, витамины, А и Е очень полезны для здоровья ногтей и волос, которые особенно страдают от летнего солнца.
Здоровье ЖКТ
Проблемы с пищеварением не только омрачают жизнь и портят настроение, но и напрямую отражаются на состоянии кожи и общем самочувствии. Абрикосы содержат сразу два вида клетчатки - растворимую и нерастворимую. Первая - поддерживает правильную кислотность желудка, а кроме того помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови. Нерастворимая клетчатка улучшает перисальтику кишечника поддерживает здоровье микробиома.
Кладезь минералов
Абрикосы - отличный источник калия. Этот минерал необходим организму для выполнения целого ряда функций. Калий необходим для правильной работы центральной нервной системы и, в особенности, головного мозга. Дефицит калия чреват ухудшением памяти, потерей работоспособности и повышению утомляемости. Кроме того, абрикосы богаты бором (он помогает витамину D в организме), магнием и фосфором.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре