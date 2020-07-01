В США одобрены четыре варианта вакцины от COVID-19

В Соединенных Штатах ознакомились с рядом вариантов вакцин от коронавируса. Четыре из них были одобрены для клинических испытаний американским Управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

По словам главы FDA Стивена Хана, рассматриваются еще шесть потенциальных вариантов вакцин от инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Четыре были одобрены для перехода к клиническим испытаниям", - говорит Стивен Хан.

Ранее американские власти запустили проект, который предусматривает создание 300 млн доз вакцин от коронавируса к январю 2021 года.