Создан способный уничтожить коронавирус робот

В Бахрейне разработан робот, способный уничтожить коронавирус и другие микроорганизмы. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Робот может говорить на 12 языках, измерять температуру тела, реагировать на голосовые команды и использовать технологию распознавания лиц пациентов.

Он воздействует на вирус коротковолновым ультрафиолетовым излучением. За 30 минут оно убивает до 90 процентов всех микроорганизмов, разрушая их мембрану, в результате чего ДНК организмов распадается. При этом люди не должны находиться в помещении в момент обработки, поскольку свет от устройства способен повредить человеческие клетки.

Как рассказал профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер, ультрафиолет эффективно борется с большинством вирусов, поэтому "неудивительно, что ультрафиолетовый свет дезактивирует SARS-CoV-2".

Сейчас робот проходит испытания в промышленных условиях. Два робота уже выпущены для использования в медучреждениях Бахрейна. Доктор Валид Аль Манеа из Министерства здравоохранения Бахрейна назвал эти машины "медицинской революцией", поскольку они могут оказывать помощь врачам и медсестрам.

Ранее разработчики уже выпускали подобные устройства, также использующие ультрафиолетовое излучение для обработки поверхностей от вирусов и вредоносных микроорганизмов. В частности, аналогичных роботов выпускали американские, датские и китайские специалисты.

Ранее в одной из больниц китайского города Гуанчжоу в провинции Гуандун два робота, обладающие искусственным интеллектом, начали обслуживать зараженных новым коронавирусом. Они доставляли лекарства и еду больным, а также собирали постельное белье пациентов и медицинский мусор.