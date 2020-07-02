ВОЗ назвала число разрабатываемых в мире вакцин против коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что сегодня в мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса. Об этом пишет The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гебрейесус заявил, что ведущих кандидатов на разработку препаратов от успешного завершения отделяют месяцы. По его словам, полной гарантии защиты нет, но ВОЗ возлагает надежды на вакцины.