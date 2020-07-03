Сырое молоко может распространять устойчивость к антибиотикам

Большое исследование учёных из Калифорнийского университета в Дэвисе показало, что непастеризованное, или сырое, молоко содержит большое количество генов, устойчивых к существующим противомикробным препаратам. Как передает Day.Az cо ссылкой на vesti.ru, при комнатной температуре в таком молоке может очень быстро появиться большое количество опасных бактерий.

Учёные изучили 2 034 образца молока, собранных в розничных магазинах пяти штатов США (Калифорния, Айдахо, Аризона, Южная Каролина и Мэн). Были изучены четыре вида методов обработки молока: от непастеризованных продуктов до длительно пастеризованных, пастеризованных при высоких температурах и ультрапастеризованных продуктов.

Напомним, что пастеризация подразумевает нагрев жидкости для уничтожения части микроорганизмов и продления сроков хранения продукта.

Первичные результаты показали, что образцы сырого молока содержали значительно большее количество живых бактерий. Также выяснилось, что содержание микроорганизмов не изменялось до тех пор, пока молоко оставалось в охлажденном состоянии.

Исследовав генетический материал, извлечённый из образцов молока, учёные обнаружили, что сырое молоко содержит "значительно больше антимикробных генов, чем пастеризованное молоко". Это открытие не первое в своём роде, однако на этот раз был выявлен другой важный аспект: как только сырое молоко оставляли при комнатной температуре, в нём значительно возрастало количество бактерий, содержащих те самые гены устойчивости к антибиотикам.

"Наше исследование показывает, что при любом повышении температуры, преднамеренном или нет, в сыром молоке образуются культуры бактерий с генами устойчивости к антибиотикам. Молоко в этом случае не просто испортится. Оно будет представлять большой риск для людей, если с ним обращаться неправильно", - объясняет микробиолог Мишель Джей-Рассел (Michele Jay-Russell).

Поясним, в чём проблема. Размножение патогенных бактерий с антимикробными генами может привести к тому, что, когда человек заболеет, медики не смогут вылечить его существующими препаратами.

Пр этом обеспокоенность учёных вызывает не только сырое молоко, но и, например, простокваша. Этот распространённый кисломолочный продукт делают, оставляя молоко ферментироваться при комнатной температуре на протяжении нескольких дней.

Один из авторов исследования Дэвид Миллс (David Mills) предлагает такой выход из ситуации: тем, кто хочет получить простоквашу, лучше использовать специальную культуру для закваски молока. Это, по его словам, предотвратит размножение устойчивых к антибиотикам бактерий, которые могут присутствовать в сыром молоке.

Иначе мы будем заполнять свой желудочно-кишечный тракт этими генами, объясняет Миллс. А это очень опасно.

"Мы больше не живем в мире, свободном от антибиотиков. Эти гены повсюду, и нам нужно сделать всё возможное, чтобы остановить их попадание в наши тела", - предупреждает учёный.

До пандемии коронавируса мало кто задумывался о том, насколько реальной может быть угроза, которую представляют новые патогенные микроорганизмы или вирусы, и как сильно она может повлиять на весь мир. Сегодня же гораздо больше людей думают о том, как обезопасить себя и своих близких.

Тем, кто хочет продолжить употреблять в пищу непастеризованное молоко и продукты из него, учёные советуют хранить их в холодильнике вплоть до употребления. Этот снизит риск развития бактерий с генами устойчивости к антибиотикам.

Впрочем, стоит ещё раз взвесить все за и против. Так, многие люди считают, что сырое молоко содержит много полезных молочно-кислых бактерий, которые уничтожаются нагревом. Однако нынешнее исследование показало, что это не так. Ведущий автор работы Цзиньсинь Лю (Jinxin Liu) говорит, что в образцах сырого молока не было обнаружено больших объёмов "полезных бактерий".