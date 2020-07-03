Британский пенсионер рассказал о восстановлении после COVID-19

65-летний одинокий пенсионер Чарлз Коултон из Плимута вызвал себе скорую помощь в середине марта, так как мучился от высокой температуры, навязчивого кашля и одышки. Как сообщает Day.Az со ссылкой на mail.ru, спустя три дня после госпитализации мужчину перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ в связи с очень низким уровнем кислорода у него в крови. Анализы подтвердили, что Коултон заразился коронавирусной инфекцией.

В общей сложности пенсионер провел в палате интенсивной терапии 42 дня. За это время у него трижды останавливалось сердце, развился сепсис и ему потребовался срочный диализ из-за отказа почек. Но, несмотря на очень плохой прогноз, Коултон выжил и сейчас уже находится дома. За время болезни он похудел более чем на 12 килограммов, до сих пор очень слаб, страдает от проблем с дыханием и кашля с мокротой. Врачи предупредили Коултона, что выздоровление может длиться до полутора лет, и для того чтобы встать на ноги, ему необходима респираторная реабилитация.

"Больше всего я беспокоюсь о своих легких, так как они очень пострадали и полны мокроты, - говорит Коултон. - Когда я увидел результаты компьютерной томографии своих легких, я был в шоке - огромные области в них стали просто белыми, непрозрачными, это фиброзная (рубцовая) ткань, которая останется в легких навсегда".

По оценкам специалистов, с аналогичными проблемами сталкивается до 60% пациентов, как и Коултон, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19. Им остро необходима помощь респираторных физиотерапевтов, которые должны работать над восстановлением функции легких у таких больных, а также в целом над их реабилитацией после перенесенной болезни. Для этой цели используются специальные мануальные манипуляции, помогающие избавляться от мокроты, а также система дыхательных и физических упражнений, восстанавливающих силу мышц, выносливость и работоспособность легких.