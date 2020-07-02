Американская РНК-вакцина от коронавируса прошла первые испытания

Американские молекулярные биологи опубликовали результаты первой и второй фазы клинических испытаний РНК-вакцины BNT162b1. Опыты подтвердили, что она заставляет тело человека вырабатывать антитела к коронавирусу нового типа, пишут ученые в статье для электронной научной библиотеки medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Результаты наших клинических испытаний очень сильно обнадеживают. Они говорят о том, что нужно ускорить следующие стадии разработки и как можно скорее начать экспериментальное промышленное производство вакцины для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции", - пишут ученые.

За последние месяцы ученые из США, Австралии, Китая и других стран начали испытывать различные вакцины от коронавируса нового типа. Часть из них проверяют в экспериментах на животных, другие - на добровольцах. Первые итоги этих испытаний, как ожидают ученые, станут известны лишь в следующем году, если методика тестирования вакцин не поменяется.

Многие из этих препаратов основаны на непроверенной технологии, по которой ученые вводят в человеческие клетки фрагменты РНК и заставляют их производить большое количество белков вируса. Исследователи разрабатывают и классические инактивированные и рекомбинантные вакцины на основе ослабленных вирусных частиц и готовых фрагментов оболочки вируса. И в том, и в другом случае запустить массовое производство таких препаратов сложно, а гарантий успеха пока нет.

Вакцина BNT162b1, которую разработали ученые под руководством профессора Университета штата Нью-Йорк (США) Марка Маллигэна, относится к числу экспериментальных препаратов, которые основаны на фрагментах генома SARS-CoV-2. Она состоит из жировых наночастиц, которые могут проникать в клетки человека и доставлять внутрь них фрагменты РНК вируса.

В данном случае частицы содержали в себе инструкции по сборке той части оболочки вируса, которая отвечает за прикрепление к клеткам человека и проникновение в них, а также специальные вещества, которые блокировали врожденный клеточный иммунитет. Это, как надеялись ученые, должно было повысить КПД работы вакцины и снизить ее минимально допустимую дозу.

Первые успехи нановакцины

Проверив работу этих жировых частиц на животных, медики собрали группу из 45 добровольцев, которые участвовали и в первой, и во второй фазе клинических испытаний. В первом случае ученые проверяли безопасность действия вакцины на организм, а во втором - ее эффективность.

Для этого ученые разделили участников опытов на несколько групп, часть из которых получала разные дозы вакцины, а другие - "пустышку"-плацебо. Ни добровольцы, ни сами медики не знали, что именно содержалось в инъекциях, что обеспечило максимальную чистоту эксперимента. Вакцину вводили в организм добровольцев дважды, с промежутком в две недели, после чего исследователи оценивали, сколько антител к SARS-CoV-2 образовалось в их организме.

Как показали последующие наблюдения, из-за вакцинации у добровольцев проявлялись некоторые неприятные болевые ощущения в точке, куда вводили наночастицы, а также ломота в суставах и усталость в последующие дни после инъекции. Однако ученые не зафиксировали серьезных побочных эффектов ни в одной из групп добровольцев, которые получали разные дозы BNT162b1.

С другой стороны, антитела к SARS-CoV-2 сформировались у всех участников исследования, причем их количество напрямую зависело от того, как много наночастиц ученые вводили пациентам. Даже при минимальных дозах вакцины их количество было примерно в два-три раза больше, чем в организме людей, которые перенесли COVID-19.

Пока ученые не могут сказать, как долго существуют эти антитела и насколько эффективно они защищают организм человека от заражения SARS-CoV-2. В ближайшее время Маллигэн и его коллеги надеются узнать об этом, продолжая наблюдения за добровольцами.

Кроме того, скоро ученые получат первые результаты аналогичных клинических испытаний, в которых участвуют пожилые добровольцы и представители разных расовых и этнических групп, которые предположительно сильнее подвержены действию вируса.