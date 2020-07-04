Новый метод лечения позволит обойтись без пересадки роговицы

Описание новой технологии, представляющей собой альтернативу кератопластике (операции по трансплантации донорской роговицы глаза), опубликовано в журнале Science Advances.

Как передает Day.Az со ссылкой на mail.ru, обычно кератопластику назначают при повреждениях роговицы в результате травм или инфекций, когда консервативные методы лечения не помогают. Но, как правило, пациентам, нуждающимся в новой роговице, приходится долго ждать подходящего для пересадки донорского материала. Кроме того, после операции высок риск различных осложнений, в первую очередь, отторжения донорской ткани.

Международная команда специалистов разработала синтетический биосовместимый гидрогель LiQD Cornea. После нанесения на роговицу это жидкое вещество под влиянием температуры тела в течение пяти минут загустевает, превращаясь в желе, заполняющее все лакуны и связывающее поврежденные ткани оболочки глаза. В результате образуется матрица, внутри которой происходит регенерация тканей и вырастает новая роговица.