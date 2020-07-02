https://news.day.az/medicine/1249984.html Российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для животных
Российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для животных
Российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для животных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных - это кошки и норки", - приводятся слова заместителя директора по НИР и мониторингу ФГБУ "ВНИИЗЖ" Ильи Чвала.
Отмечается, что препарат в первую очередь будут вводить животным, которые разводятся в промышленных масштабах и восприимчивы к коронавирусу. Например, речь идет о норках, которые из-за генетических особенностей могут заражать друг друга.
Ранее сообщалось о вспышке коронавируса на ферме норок в Голландии. Также по миру подтверждались одиночные заражения домашних кошек.
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