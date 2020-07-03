Найдено новое негативное последствие карантина

Из-за карантина в мире увеличилось количество пьющих людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о новом негативном последствии ограничительных мер сообщает MedicalXpress.

"Есть данные, указывающие на то, что во время карантина люди пьют чаще, чем обычно", - заявила доктор Марианн Пиано (Mariann Piano), занимающаяся исследованием последствий употребления психоактивных веществ. По ее словам, чрезмерное употребление алкоголя неизбежно увеличивает риск для здоровья. Пиано ссылается на исследование агентства Nielsen, согласно которому продажи алкоголя в США в конце марта выросли на 54 процента.

Пиано заметила, что люди переживают за свое здоровье и здоровье родных и близких во время пандемии, и выбирает алкоголь в качестве успокоительного средства. На самоизоляции люди могут испытывать одиночество и скуку, что также подталкивает к употреблению крепких напитков. Пиано называет алкоголизм одной из возможных причин появления новых вспышек заболевания. Медик заявила, что алкоголь позволяет людям забыть об опасности: "Я видела бары, где люди отказались от практики социального дистанцирования".

По словам эксперта, чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск заболевания печени, появления ожирения, рака молочной железы, спровоцировать возникновение проблем с сосудами и сердцем, депрессии, инсульта, сердечного приступа. В США ежедневная норма крепких напитков рассчитывается индивидуально, исходя из многих факторов. Умеренное потребление алкоголя укладывается в норму, составляющую один-два напитка для мужчин и один напиток для женщин.

Ранее ученые заявили, что связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры привели к сильному росту тяжелой депрессии среди населения. По статистике, больше всего от карантинных мер пострадали люди в возрасте от 18 до 25 лет.