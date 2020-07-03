Пока неизвестно, как коронавирус передался от животного к человеку

Ученые пока не смогли установить, как произошла передача коронавируса нового типа от животного к человеку. Об этом заявила в четверг на брифинге в Женеве главный научный специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, подводя итоги научного форума, который состоялся в Женеве 1-2 июля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, около 1300 специалистов из 93 стран обсуждали, "как произошло распространение инфекции, каковы способы ее передачи и какие меры предосторожности нужно принять". "Мы много узнали о том, какие животные, как представляется, восприимчивы к этому вирусу, то есть, другими словами, получают его от людей. Но нам все еще предстоит до конца понять, как он преодолел барьер между животным и человеком и когда это произошло", - сказала она, добавив, что это поможет предотвратить разрастание пандемии.

Что касается опасности заражения людей от домашних питомцев, то, по словам эксперта, такой риск крайне мал. "Существует очень небольшой риск [инфицирования] от домашних животных", - сказала она, обратив внимание на высказывавшиеся ранее "определенные озабоченности" на этот счет.

Как сообщила Сваминатан, примерно 15-17 разработчиков вакцин от коронавируса, которые уже проводят клинические испытания на людях, поделились с ВОЗ информацией о своих планах. Это дало возможность организации провести сравнительный анализ и сделать на форуме соответствующую презентацию, отметила она.

В среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что участники встречи в Женеве проанализируют прогресс в борьбе с коронавирусом и "определят приоритеты изысканий до конца года". Первый подобный форум состоялся в Женеве 11-12 февраля. В нем приняли участие около 400 экспертов из разных стран мира, в том числе специалисты Минздрава РФ и Роспотребнадзора.