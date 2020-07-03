Испытания вакцины от коронавируса компании Moderna могут начаться в июле

Третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывает компания Moderna, должна начаться в июле. Об этом компания сообщила в четверг в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Moderna ранее сообщала, что третья фаза испытаний кандидата на роль вакцины mRNA-1273 должна начаться в июле, - говорится в сообщении. - Испытания все еще ожидаются в июле, и мы надеемся стать первыми, кто начнет третью фазу клинических испытаний".

Как сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на эксперта-инфекциониста Карлоса дель Рио из Университета Эмори, испытания, возможно, начнутся в конце июля. "Мы не начнем до 27 июля, - добавил он. - Но даже этот срок станет поразительным достижением. Даже в случае, если это произойдет в начале августа, то все равно это будет достижением".

Он пояснил, что для того, чтобы перейти к этапу клинических испытаний, необходимо получить согласие Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, а также мнение экспертов из тех научных центров, где будут проходить испытания. "Организовать такие испытания непросто, - добавил он. - Это испытания с участием 30 тыс. человек".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в статье, опубликованной в четверг в газете The Washington Post, сообщил, что на данный момент во всем мире ведется разработка 141 вакцины от коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,71 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 128,4 тыс. человек, в том числе в штате Нью-Йорк - более 32 тыс.