Мутация коронавируса может увеличивать скорость его распространения

Скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации. С такой оценкой выступил в четверг директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью медицинскому журналу JAMA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Похоже на то, что определенная мутация может делать вирус более заразным, - указал Фаучи. - На этот счет ведутся споры, но я считаю, что полученные данные говорят нам о том, что существует определенная мутация, которая ускоряет репликацию (размножение) вируса и увеличивает его концентрацию в организме". При этом он указал, что у ученых нет подтверждений того, что в результате данной мутации вирус становится более опасным для инфицированного.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний также подтвердил данные американской фармацевтической компании Moderna о том, что третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса может начаться в конце текущего месяца. Фаучи подчеркнул, что в таком случае есть вероятность того, что к началу 2021 года ученые будут иметь уверенность в том, что вакцина безопасна и эффективна.

В среду на территории США были выявлены рекордные 50 655 случаев заражения коронавирусом за сутки. Соответствующие данные привел Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей. По его информации, всего в США выявлено более 2,73 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 128,6 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,9 млн человек, около 520 тыс. умерли.