Индонезия захотела создать свою вакцину от коронавируса

Индонезия начала работу над вакциной против коронавируса. Она захотела создать ее из-за беспокойства о доступе лекарства для развивающихся стран, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам руководителя команды разработчиков при министерстве исследований и технологий Али Гуфрона Мукти, следует создать свою вакцину на случай, если глобальные каналы поставок столкнутся с проблемами. Еще одна причина, по которой стране нужно заняться разработками - ограниченные производственные мощности биотехнологических компаний.

Планируется, что разработка индонезийской вакцины будет закончена в начале 2021-го. Ее испытания начнутся во второй половине года.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказывал, что сегодня в мире разрабатывается 141 вакцина против инфекции. Ведущих кандидатов на разработку препаратов от успешного завершения отделяют месяцы.

По последним данным, в Индонезии более 59 тысяч заражений коронавирусом, всего погибло 2,9 тысячи человек. 26,6 тысячи выздоровели.